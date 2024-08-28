"Автотор" планирует поставлять свои электродвигатели для нужд других компаний

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" будет производить электродвигатели для собственных нужд и других компаний. Об этом сообщил председатель совета директоров ООО "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов журналистам в среду.

"Наша разработка электромобилей включает в себя ту гамму двигателей, которые производит завод. У него, как и у других будущих 12 заводов автокомпонентов, существуют категории продукции. Первая из них "А", которая подразумевает продукцию для собственного производства. Затем идут категории, где есть другие автопроизводители, а также предприятия народного хозяйства. Но сначала производим двигатели для себя", - сказал Горбунов.

При этом он отметил, что на сегодня у "Автотора" есть список из 36 предприятий, которые рассматривают возможность приобретения калининградских двигателей. Они уже находятся в переговорах с компанией.

Горбунов также сообщил, что до конца года "Автотор" планирует выпустить примерно 1,2 тыс. электромобилей собственного бренда "Амберавто". При этом возможности предприятия позволяют собрать большее количество этих машин, но на планах серьезно сказывается сложная логистика с доставкой комплектующих.

Говоря о дальнейших перспективах развития линейки продукции "Автотора", топ-менеджер отметил, что в недалеком будущем на предприятии начнут выпускать автомобили новых брендов. При этом их количество и наименования он называть не стал.

Как сообщалось, "Автотор" 28 августа начал тестовое производство электродвигателей. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 60 тыс. электродвигателей в год. В линейку продукции входят моторы мощностью от 23 кВт до 140 кВт для различных видов легкового электротранспорта.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, а также южнокорейские Kia и Hyundai (выпуск всех был прекращен в 2022 году). Сейчас группа собирает легковые и коммерческие автомобили китайских брендов – Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC и Jetour.

В этом году "Автотор" планирует собрать 80-100 тыс. автомобилей.