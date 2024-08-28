"Автотор" запустил тестовую сборку электродвигателей на новом заводе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" приступил к выпуску тестовой партии электродвигателей на новом заводе, сообщила пресс-служба предприятия.

Официальный старт производства был дан в среду при участии врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и руководства предприятия.

Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 60 тыс. электродвигателей в год. В линейку продукции входят моторы мощностью от 23 кВт до 140 кВт для различных видов легкового электротранспорта. Предполагается, что при полной загрузке на предприятии будут работать более 140 человек. Производственная линия включает участки для изготовления статоров и их пропитки, сборки роторов, сборки электродвигателей. Автоматизированный конвейер оснащен высокотехнологичным оборудованием с механическими и оптическими точками контроля.

"Автотор" заявляет о планах расширять линейку электродвигателей, которые могут использоваться для малого электротранспорта, подъемной техники, для лодок. Компания намерена установить оборудование по сборке электрической силовой установки "три в одном" – электродвигатель, редуктор, инвертор.

Завод электродвигателей "Автотора" создан с привлечением средств Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках исполнения обязательств по специальному инвестиционному контракту (СПИК) между Минпромторгом РФ, правительством Калининградской области и ООО "Автотор Холдинг". Инвестиции в создание предприятия превысили 3 млрд руб. В общей сложности "Автотор" планирует создать в рамках СПИК кластер из 12 заводов для производства электромобилей и автокомпонентов. Общий объем инвестиций на реализацию заявленных планов с учетом действующих обязательств превысит 70 млрд руб.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, а также южнокорейские Kia и Hyundai (выпуск всех был прекращен в 2022 году). Сейчас группа собирает легковые и коммерческие автомобили китайских брендов - Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC и Jetour. В этом году "Автотор" планирует собрать 80-100 тыс. автомобилей.