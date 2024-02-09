АФК "Система" редомицилировала юрлица, через которые владеет "Биннофарм Групп"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Две компании, через которые ПАО АФК "Система" владеет фармхолдингом "Биннофарм Групп", получили прописку в специальном административном районе Калининграда.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 8 февраля были зарегистрированы МКООО "Синоком Инвестментс Лимитед" и МКООО "Ристанго Холдинг Лимитед". Речь идет о редомициляции двух кипрских компаний – Sinocom Investments Limited и Ristango Holding Limited, соответственно, следует из документов.

Через эти юрлица АФК "Система" владеет эффективной долей в "Биннофарм Групп" в размере 75,3%.

В пресс-службе "Системы" подтвердили "Интерфаксу" факт редомициляции. "В настоящий момент идет процесс редомициляции, который был начат некоторое время назад", - сообщили в АФК.

По состоянию на 30 июня 2023 года ООО "Биннофарм Групп" на 100% принадлежит кипрской Ristango Holdings Limited, говорится в отчете фармхолдинга за 6 месяцев 2023 года.

В свою очередь, одним из акционеров Ristango Holdings Limited является Sinocom Investments Limited.

В течение 2021 года АФК "Система" довела эффективную долю в "Биннофарм Групп" до 75,3%, за счет выкупа акций Sinocom Investments Limited у финансового партнера (размер приобретенного пакета не раскрывался) – в результате корпорация стала крупнейшим акционером Ristango Holding Limited и "Биннофарм Групп".