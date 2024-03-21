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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

"Биннофарм Групп" нарастила годовую выручку на 14% - до 32,5 млрд рублей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Фармхолдинг "Биннофарм Групп" в 2023 году нарастил выручку по МСФО на 14% - до 32,5 млрд рублей, сообщила компания. Увеличение выручки она объяснила ростом производства и продаж лекарственных препаратов в российском розничном сегменте и за рубежом.

В частности, объем продаж компании в российском розничном сегменте увеличился на 29% в денежном выражении, за рубежом - на 11% в упаковках.

Скорректированная EBITDA за прошлый год выросла на 19% - до 9,5 млрд рублей.

Прибыль по итогам 2023 года составила 307,3 млн рублей против 1,5 млрд рублей в 2022 году.

Чистый долг фармгруппы на конец 2023 года был на уровне 12,7 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA находится на целевом уровне 1,3x.

Совокупные инвестиции "Биннофарм Групп" в развитие, включая производство и R&D центр, в 2023 году составили 4 млрд рублей.

"Биннофарм Групп" объединяет такие производственные площадки, как ПАО "Синтез" (г. Курган), АО "Алиум" (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО "Биоком" (г. Ставрополь). В 2023 году совокупный выпуск лекарственных препаратов ими составил 371 млн упаковок.

Фармхолдинг входит в портфель активов ПАО АФК "Система".

Биннофарм Групп АФК Система
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