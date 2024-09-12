OpenAI планирует привлечь $5 млрд в рамках очередного инвестраунда

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, готовит очередной инвестраунд, в рамках которого планирует получить не менее $5 млрд от Apple Inc., Nvidia Corp., Microsoft Corp., а также венчурного инвестора Thrive Capital, пишет газета Financial Times.

Согласно условиям сделки, разосланным потенциальным инвесторам и оказавшимся в распоряжении FT, OpenAI рассчитывает на оценку в $150 млрд в рамках инвестраунда. Для сравнения: в начале этого года ИИ-компания оценивалась в $86 млрд.

OpenAI стремится привлечь средства для финансирования своих амбициозных планов по разработке ИИ-моделей, способных превзойти человеческий интеллект. Стартап, представивший ChatGPT в 2022 году, быстро растет, его годовая выручка уже достигла $2 млрд, отмечают источники FT.

Тем не менее, OpenAI остается убыточной, поскольку ее расходы на разработку передовых ИИ-технологий увеличиваются вместе с ростом бизнеса. Кроме того, компания сталкивается с усилением конкуренции.

Thrive Capital, по данным источников газеты, планирует вложить в компанию $1 млрд в рамках предстоящего инвестраунда.

Общая сумма инвестиций может превысить $5 млрд, поскольку Apple, Nvidia и Microsoft продолжают обсуждать с OpenAI потенциальные объемы участия в инвестраунде.

Оценка в $150 млрд сделает OpenAI одним из самых дорогих за всю историю стартапов, он будет уступать лишь компании Илона Маска SpaceX.