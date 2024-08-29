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ЦБ предупредил о влиянии внедрения цифрового рубля на трансмиссионный механизм ДКП

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выпуск Банком России цифрового рубля окажет влияние на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в проекте основных направлений ДКП на 2025-2027 годы.

На этапе введения цифрового рубля повышение неопределенности относительно клиентских потоков, возможное изменение структуры банковских балансов могут оказать "зашумляющее" влияние на трансмиссию сигнала денежно кредитной политики в экономику, отмечает ЦБ.

После адаптационного периода появление цифровой формы российского рубля, вероятнее всего, окажет незначительное влияние, которое будет растянуто во времени.

Распространение цифрового рубля в долгосрочной перспективе создаст условия для повышения эффективности трансмиссионного механизма ДКП. Снижение транзакционных издержек при осуществлении платежей приведет к росту конкуренции между банками. В результате ставки по банковским депозитам и текущим счетам будут быстрее реагировать на изменение денежно-кредитных условий.

Также повышение скорости осуществления платежей и финансовых операций с цифровым рублем будет способствовать повышению скорости передачи сигнала денежно-кредитной политики, говорится в проекте.

Кроме того, рост доступности безналичных платежей на отдаленных и малодоступных территориях приведет к распространению финансовых услуг среди более широкого круга участников экономики.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.

Ожидается, что пилот будет расширен с 1 сентября 2024 года. К тестированию присоединится вторая группа из 20 кредитных организаций, количество участников-физлиц вырастет до 9 тысяч, юрлиц - до 1200, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с июля 2025 года.

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