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Заботкин заявил, что для сентября повышение ставки ЦБ не предопределено

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Баланс аргументов по движению ключевой ставки не изменился: совет директоров Банка России в сентябре оценит целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях, заявил на пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Совет директоров будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Это означает, как вы знаете, что повышение на следующем заседании не предопределено, оно будет зависеть от поступающих данных. И опять же, исходя из того, что я сказал чуть раньше, по всей видимости, общий баланс аргументов за повышение и за неизменность не изменился. С одной стороны, мы имеем примерно такую же динамику роста цен и некоторое увеличение инфляционных ожиданий. С другой стороны, оперативные данные позволяют говорить о некотором замедлении роста спроса и кредитования. До 13 сентября мы еще получим много новых данных", - заявил он.

Алексей Заботкин Банк России ЦБ РФ
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