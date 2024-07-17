Путин призвал переходить к более широкому внедрению цифрового рубля в экономику

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Платформа цифрового рубля Банка России в рамках пилота показала свою работоспособность, пора переходить к его более широкому применению, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в среду.

"Платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою работоспособность и функциональность. Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и сферу финансов", - сказал Путин.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.

Ожидается, что пилот будет расширен с 1 сентября 2024 года. К тестированию присоединится вторая группа из 20 кредитных организаций, количество участников-физлиц вырастет до 9 тыс., юрлиц - до 1200, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.