ЦБ РФ планирует перейти к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Банк России планирует перейти от пилотирования к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается нашего пилота по цифровому рублю, буквально через месяц мы его расширим для тех банков, которые уже с нами в пилоте. И в дальнейшем будет еще серия расширений пилота", - сказала Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.

"Сейчас я могу сказать, что если все и дальше пойдет по нашему плану, мы успешно осуществим пилоты, мы сможем перейти от пилота к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года, мы целимся именно на эти даты", - добавила она.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.

Ожидается, что пилот будет расширен с 1 сентября 2024 года. К тестированию присоединится вторая группа из 20 кредитных организаций, количество участников-физлиц вырастет до 9 тыс., юрлиц - до 1200, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.