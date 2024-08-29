Etalon Group планирует продолжить использовать инструмент ЦФА

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group планирует продолжить использовать в своей деятельности инструмент цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил в интервью "Интерфаксу" CFO группы Илья Косолапов.

Ранее Etalon Group разместила два дебютных выпуска ЦФА на общую сумму 1,5 млрд рублей на платформе Альфа-банка.

"Эмитент продал их в полном объеме. Опыт показал, что инструмент вполне рабочий, планируем и дальше им пользоваться", - сказал Косолапов.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

При этом Косолапов отметил, что вопрос размещения новых выпусков биржевых облигаций зависит от долговой нагрузки компании.

"Сейчас облигации безумно дорогие. А имеющаяся долговая нагрузка не позволяет нам продолжать так же активно ее наращивать. В то же время, верю, что рынок не должен о тебе забывать. Целесообразность выпуска облигаций для группы зависит от потребности в приобретении новых площадок под строительство", - объяснил он.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций АО "Эталон-Финанс" (входит в Etalon Group) на 20 млрд рублей.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2023 год, крупнейшим акционером Etalon Group на конец прошлого года являлась АФК "Система". Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.