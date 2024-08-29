Etalon вернется к вопросу о выплате дивидендов в конце 2024 - начале 2025 года

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group может вернуться к вопросу о выплате дивидендов в конце 2024 - начале 2025 года, считает CFO группы Илья Косолапов.

"Разумеется, когда-то мы должны вернуться к дивидендам, но пока трудно назвать конкретные сроки. Предполагаю, что рассмотрение вопроса о дивидендных выплатах будет в период с конца этого года по начало следующего года", - сказал Косолапов "Интерфаксу".

Сроки привязаны к созданию технической возможности для выплаты дивидендов.

В 2022 году Etalon Group сообщала о возникновении сложностей c распределением дивидендов в связи с нарушением транзакций в цепочке "Национальный расчетный депозитарий", Euroclear и Clearstream. Тогда компания планировала разрешить проблему до конца того же года.

Акционеры компании в декабре 2023 года приняли решение о ее редомициляции с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область).

По словам Косолапова, редомициляция обеспечит необходимую техническую возможность для выплаты дивидендов всем акционерам. Ожидается, что "переезд" компании в САР завершится до конца 2024 года.

Совет директоров Etalon Group в начале 2020 года принял решение дополнить дивидендную политику положением, что ежегодные выплаты дивидендов акционерам должны составлять не менее 12 рублей на акцию или GDR.

Дивиденды будут выплачиваться в размере 40-70% от чистой прибыли до распределения стоимости приобретения активов (PPA).

Последний раз группа выплачивала дивиденды за 2020 год в размере 9,39 рубля на акцию, за 2019 год - по 12 рублей на акцию.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2023 год, крупнейшим акционером Etalon Group на конец прошлого года являлась АФК "Система". Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.