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Группа "Эталон" разместила два выпуска ЦФА на общую сумму 1,5 млрд рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Группа "Эталон" разместила два выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), для розничных и институциональных инвесторов, на общую сумму 1,5 млрд рублей на платформе Альфа-банка, сообщил банк.

Розничным инвесторам был предложен 1 млн ЦФА ценой 1000 рублей каждый, срок обращения ЦФА - 1 год. Фиксированный ежемесячный процентный доход по выпуску составит 19,5% годовых. Институциональным инвесторам было предложено 500 тыс. ЦФА номиналом 1000 рублей с плавающей ставкой. Эмитентом выпусков выступило АО "Эталон-Финанс".

Сбор заявок инвесторов проходил с 28 июня по 5 июля 2024 года для розничных инвесторов и 5 июля для институциональных инвесторов. Предложение компании вызвало значительный интерес у розничных инвесторов, что позволило собрать весь выпуск ЦФА еще до окончания сбора заявок.

"Эмитенты строительной отрасли чаще всех остальных используют инструмент цифровых финансовых активов, рассматривая его как удобный и перспективный способ привлечения капитала", - сказал директор по инновациям Альфа-банка Денис Додон.

ЦФА - это цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

ЦБ включил площадку Альфа-банка, А-Токен, в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в феврале 2023 года. По данным банка, на площадке прошло 205 выпусков ЦФА на общую сумму 120 млрд рублей, что составляет более 64% общего объема в России.

Альфа-банк ЦФА Эталон Денис Додон А-Токен
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