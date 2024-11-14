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НПФ Альфа-банка получил лицензию Банка России

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банк России выдал АО "НПФ Альфа" лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, говорится в материалах регулятора. При этом НПФ не сможет заниматься обязательным пенсионным страхованием.

Ранее в этот день ЦБ выдал такую же лицензию АО "Негосударственный пенсионной фонд Совкомбанк".

НПФ "Альфа" основан Альфа-банком и страховой компанией "АльфаСтрахование-Жизнь". Создание фонда связано с запуском программы долгосрочных сбережений. НПФ возглавила Лариса Горчаковская. Уставный капитал фонда - 200 млн рублей.

Альфа-банк НПФ "Альфа" Совкомбанк Банк России
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