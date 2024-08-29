Банк России к октябрю решит, на какой валютный курс ориентироваться для макропрогноза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Дифференциация российского валютного рынка произошла недавно, Банк России к октябрьскому заседанию совета директоров по ключевой ставке решит, на какой курс ориентироваться при составлении макроэкономического прогноза, заявил на пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Значительная дифференциация между разными сегментами рынка юань/рубль произошла вот только недавно. Следующее обновление прогноза у нас будет в октябре, к октябрьскому заседанию. Мы внимательно следим за развитием ситуации в спреде (между разными сегментами рынка - ИФ)", - сообщил он.

"Уже ближе, наверное, к октябрьскому прогнозному раунду, с точки зрения прогноза, решим, следует ли как-то корректировать тот курс, который мы закладываем в качестве текущего в модельные расчеты. Ну и, соответственно, отдельным вопросом является, требуется ли что-то предпринимать для закрытия дифференциала", - сказал зампред ЦБ.

Он напомнил, что расхождения курсов в разных сегментах валютного рынка в России наблюдались и ранее, в дальнейшем разрывы сокращались.

"Мы рассчитываем, что ситуация будет развиваться в этом же направлении, но если значительного сокращения не произойдет, то будем внутри себя обсуждать, следует ли по этому счету, чтобы что-то предпринять", - подчеркнул Заботкин.

Наиболее релевантным для экономики является эффективный обменный курс, то есть курс рубля по отношению к корзине валют стран-торговых партнеров, отметил он.

Сегментация валютного рынка - одно из проявлений ухудшения условий внешнеэкономической деятельности. "Мы думаем об этом именно комплексно, что это фактор, который вносит постоянные дополнительные проинфляционные шоки. Насколько они большие и насколько они длящиеся - это вопрос для обсуждения по мере развития событий", - сказал он, отметив, что эта тема регулярно рассматривается в контакте решений по ключевой ставке.

Ожидания по курсу рубля ЦБ не публикует, но использует их в модельных расчетах при составлении макроэкономического прогноза.