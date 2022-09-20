ЦБ не будет вводить антициклическую надбавку, чтобы не повредить корпкредитованию

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Банк России, который в прошлом году заявлял о возможности установить положительное значение антициклической надбавки (АН), в изменившихся экономических условиях пересмотрел свои планы и намерен сохранять ее на нулевом уровне.

Антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала была введена "Базелем III" для повышения устойчивости банковской системы. АН является буфером капитала, который накапливается в периоды ускоренного роста кредитного предложения и, соответственно, распускается в периоды экономического стресса. Решение о роспуске буфера капитала в периоды неопределенности на финансовых рынках должно способствовать поддержанию кредитной активности банков, уменьшая негативное влияние дестабилизирующих факторов на реальный сектор.

В декабре прошлого года ЦБ отмечал, что выход экономики на траекторию роста, которая наблюдалась до начала пандемии, снизил риски банков. "Сохранение высокой кредитной активности определяет необходимость накопления банками дополнительного запаса капитала, который в будущем можно будет использовать в случае реализации стрессовых событий, не прибегая к временным регуляторным послаблениям. Для этих целей в 2022 году может быть использован инструмент антициклической надбавки", - заявлял тогда регулятор ЦБ.

Оценка ЦБ поменялась, следует из доклада "Макропруденциальная политика Банка России: концепция проведения и планируемые решения", опубликованного во вторник.

"Банк России не использовал АН, поскольку в последнее десятилетие наблюдался значительный опережающий рост розничного кредитования относительно корпоративного и риски минимизировались преимущественно надбавками к коэффициентам риска по розничным кредитам. В условиях кризиса и трансформации российской экономики Банк России не предполагает в ближайшее время использовать АН, поскольку это может оказать негативное влияние на корпоративное кредитование и восстановление экономики", - говорится в докладе.