Выручка "ЮТэйр" от контрактов с ООН в I полугодии упала в семь раз

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка группы "ЮТэйр" от контрактов с Организацией Объединенных Наций в январе-июне 2024 года составила 237 млн рублей против 1,678 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности группы по МСФО.

Таким образом, объем выручки от данных контрактов сократился в семь раз.

В ноябре 2023 года гендиректор компании Андрей Мартиросов заявлял, что "ЮТэйр" приостановила эксплуатацию 30 вертолетов семейства Ми-17 - Ми-8АМТ/МТВ на фоне сокращения их участия в миссиях ООН.

"Нам перестал быть доступен рынок ООН. Не полностью, но он существенно сократился, потому что заканчиваются контракты старые, а новые не заключаются", - говорил он.

Ранее ООН являлась основным заказчиком вертолетных работ "ЮТэйр - Вертолетные услуги" за рубежом. В 2022 году из-за антироссийских санкций доля присутствия перевозчика в контрактах ООН начала сокращаться.

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания с самолетным парком, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. В парке группы насчитывается 59 самолетов Boeing и ATR и более 300 вертолетов разного типа. С долей 50,5% группу контролирует АО "АК-инвест".