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"ЮТэйр" за девять месяцев получила 244 млн руб. чистого убытка по РСБУ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" в январе-сентябре 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 244,2 млн рублей против 6,3 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 20,9%, составив 59,2 млрд рублей. При этом себестоимость продаж выросла на 28,6%, до 57,9 млрд рублей. В результате валовая прибыль сократилась в 2,5 раза, до 2,6 млрд рублей.

Кроме того, прочие доходы авиакомпании упали в 35 раз (с 5 млрд рублей до 144 млн рублей), а прочие расходы только на 40% (до 2,2 млрд рублей). Это также повлияло на получение чистого убытка.

Кредиторская задолженность компании выросла с 13,6 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 16,3 млрд рублей на 30 сентября 2024 года, дебиторская - с 21,4 млрд рублей до 28 млрд рублей.

"ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет вертолетных перевозчиков, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. С долей 50,5% группу контролирует АО "АК-инвест".

ЮТэйр
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