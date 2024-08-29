Миллер заявил, что мировой спрос на газ растет за счет Азии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Спрос на газ в мире растет за счет Азии, а этот регион является фокусом развития внешних проектов "Газпрома", заявил на селекторном совещании председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Надежно мы поставляем газ и на экспорт. Развиваем сотрудничество со странами, которые выступают в настоящее время новыми мировыми экономическими центрами роста. Наши ключевые партнеры - это крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь это, конечно же, Китай", - сказал он.

Миллер напомнил, что концерн последовательно наращивает поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" на китайский рынок. За восемь месяцев российские поставки выросли к аналогичному периоду прошлого года на 37%. В 2025 году газопровод "Сила Сибири" выходит на проектную мощность 38 млрд куб. м газа.

"Традиционные энергоресурсы сейчас и в долгосрочной перспективе, мы в этом абсолютно уверены, останутся основным, базовым элементом мирового энергетического баланса. И наши партнеры понимают это, поскольку природный газ - это доступный и надежный источник чистой энергии, залог устойчивого, надежного энергоснабжения. С четким пониманием мировых тенденций, а именно, роста спроса на газ в России, роста спроса в странах глобального Юга, и в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, "Газпром" продолжает реализовывать крупнейшие инвестиционные проекты", - добавил он.

Миллер привел данные о росте мирового спроса на газ за пределами Европы: "По предварительным данным, за восемь месяцев 2024 года мировой спрос на природный газ вырос почти на 55 млрд куб. м по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Одновременно в Европе, наоборот, потребление продолжает снижаться. В странах Европейского союза и в Великобритании объемы продолжают падать, в этом году за восемь месяцев уже минус 10 млрд куб. м по отношению к аналогичному периоду прошлого года".