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В Москве заявили о готовности наращивать поставки трубопроводного газа в Китай

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия с оптимизмом смотрит на перспективы развития энергетического сотрудничества с Китаем, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"В 2023 году Россия обеспечила 80 процентов потребления газа в КНР и 20 процентов его импорта, в том числе 35 процентов импорта трубопроводного газа и 11 процентов импорта сжиженного природного газа", - сказала она.

По словам дипломата, "в 2024 году Россия станет крупнейшим по величине экспортером газа в КНР, опередив Австралию".

"В 2025 году ожидается выход на проектный уровень в 38 млрд кубических метров в год поставок газа по газопроводу "Сила Сибири", - отметила Захарова.

Кроме того, сообщила она, "после 2027 должны начаться законтрактованные поставки газа по дальневосточному маршруту, это еще 10 млрд кубометров в год".

"Россия готова и дальше наращивать поставки трубопроводного газа в Китай, исходя из реальных потребностей китайского рынка", - подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что продолжается активное обсуждение строительства газопровода "Сила Сибири - 2", а также есть перспективы сотрудничества в области разработки и применения технологий и производства широкого спектра оборудования для газовой промышленности, "использования на территории Китая передового опыта России по развитию систем подземного хранения газа, магистрального транспорта газа и газораспределительных сетей".

Китай МИД Мария Захарова Сила Сибири Австралия
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