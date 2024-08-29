"Газпром" начнет поставки газа в КНР по дальневосточному маршруту в январе 2027 года

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" начал строительство "дальневосточного маршрута" для поставок газа в Китай, сообщил на селекторном совещании председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"В конце января 2027 года газ в Китай пойдет и по "дальневосточному" маршруту. Строительство магистрального газопровода ведется строго по графику", - сказал он.

Ранее Миллер говорил о начале поставок в 2027 году без конкретизации. Кроме того, в привычном бизнес-графике запуски проектов обычно происходят в конце года.

Подписанный в феврале 2022 года "Газпромом" контракт по дальневосточному маршруту предусматривает поставку в Китай до 10 млрд куб. м в год в течение как минимум 25 лет.

Правительства двух стран подписали межправительственное соглашение, которое регулирует главным образом строительство трансграничного газопровода через реку Уссури.

Для поставок в Китай необходимо построить небольшой (около 25 км) отвод от уже готовой магистрали "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", которая проходит вдоль китайской границы. Речь идет о магистральном газопроводе-отводе, газоизмерительной станции и установке подготовки природного газа; возможно строительство дополнительных объектов очистки и осушки газа.