Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

"Газпром" начнет поставки газа в КНР по дальневосточному маршруту в январе 2027 года

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" начал строительство "дальневосточного маршрута" для поставок газа в Китай, сообщил на селекторном совещании председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"В конце января 2027 года газ в Китай пойдет и по "дальневосточному" маршруту. Строительство магистрального газопровода ведется строго по графику", - сказал он.

Ранее Миллер говорил о начале поставок в 2027 году без конкретизации. Кроме того, в привычном бизнес-графике запуски проектов обычно происходят в конце года.

Подписанный в феврале 2022 года "Газпромом" контракт по дальневосточному маршруту предусматривает поставку в Китай до 10 млрд куб. м в год в течение как минимум 25 лет.

Правительства двух стран подписали межправительственное соглашение, которое регулирует главным образом строительство трансграничного газопровода через реку Уссури.

Для поставок в Китай необходимо построить небольшой (около 25 км) отвод от уже готовой магистрали "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", которая проходит вдоль китайской границы. Речь идет о магистральном газопроводе-отводе, газоизмерительной станции и установке подготовки природного газа; возможно строительство дополнительных объектов очистки и осушки газа.

Алексей Миллер Газпром Китай Уссури
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк начнет строить новый офис в Петербурге в 2025 году

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков

ЦБ предусмотрел для одного из сценариев развития максимум ставки в 2025 году 20-22%

ЦБ предусмотрел для одного из сценариев развития максимум ставки в 2025 году 20-22%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });