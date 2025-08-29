Поиск

Чистая прибыль FESCO по МСФО в I полугодии сократилась в 2,5 раза,

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в первом полугодии 2025 года снизилась в 2,5 раза, до 709 млн рублей с 1,8 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 12%, до 87,7 млрд рублей.

Показатель EBITDA увеличился в первом полугодии 2025 года на 9% и составил 19,79 млрд рублей, рентабельность по EBITDA понизилась на 0,5 п.п., до 22,6%.

Чистый долг с конца июня прошлого года снизился с 38,83 млрд рублей до 15,777 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2025 года. Показатель чистый долг/EBITDA сократился с 1,1х до 0,3х.

Снижение чистой прибыли группа связывает в основном с отрицательным бумажным эффектом курсовых разниц в результате переоценки внутригрупповых валютных обязательств и существенным ростом расходов по налогу на прибыль в связи с повышение ставки налога на прибыль до 25% с 1 января 2025 года.

Интермодальные перевозки группы FESCO в первом полугодии 2025 года выросли на 10%, до 336 тысяч TEU. Объем международных морских перевозок увеличился на 6%, до 256 тысяч TEU. Объем каботажных перевозок вырос на 16%, до 53 тысяч TEU. Перевалка контейнеров во "Владивостокском морском торговом порту" сократилась на 7%, до 387 тысяч TEU.

В июне FESCO купила компанию-оператора Калининградского морского рыбного порта. Согласно отчетности группы, сумма сделки по покупке 100% акций АО "СИТИ Групп" составила 704 млн рублей.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров почти 200 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента передан госкорпорации "Росатом".

