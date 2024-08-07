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Президент транспортной группы FESCO Коростелев покидает компанию

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев принял решение оставить свой пост, сообщили журналистам в пресс-службе группы.

"Транспортная группа FESCO подтверждает информацию о том, что Аркадий Коростелев принял решение оставить пост президента группы", - сообщили в FESCO.

После завершения всех корпоративных процедур FESCO в установленном порядке сообщит о новом руководителе группы, добавили в компании.

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Коростелев занимал пост президента FESCO с осени 2020 года.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 13 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO Аркадий Коростелев
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