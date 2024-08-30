ФАС предварительно разрешила ВТБ разместиться в инфраструктуре Почты России после присоединения Почта банка

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ВТБ получил от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предварительное согласие на размещение банка в инфраструктуре "Почты России", регуляторное согласование выкупа доли госкомпании в Почта банке ожидает в конце сентября - начале октября. Об этом заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В середине августа глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ФАС согласовала запланированное на 2026 год присоединение Почта банка к ВТБ.

Пьянов пояснил, что ВТБ обсуждает с ФАС два вопроса – выкуп доли "Почты России" в Почта банке и соглашение о сотрудничестве, заключенное в свое время "Почтой России" и Почта банком.

"Одобрение, которое было получено, касается второго вопроса. То есть это предварительное согласование возможного перевода соглашения о сотрудничестве с Почта банком на ВТБ и размещения ВТБ в инфраструктуре "Почты России". Официальное регуляторное согласование и от Банка России, и от ФАС по приобретению долей Почта банка еще предстоит получить осенью этого года: конец сентября - начало октября, по нашему плану", - сказал Пьянов.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. Региональная сеть банка насчитывает 25 тыс. точек обслуживания в 83 регионах РФ, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Активная клиентская база Почта банка насчитывает 8,6 млн человек.

У ВТБ и "Почты России" равные доли в капитале Почта банка (по 50% минус 1 акция), еще две акции принадлежат председателю правления Почта банка Александру Пахомову.