ВТБ планирует ускорить консолидацию Почта банка

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ планирует ускорить процесс выкупа долей Почта банка у других акционеров, завершить расчеты по сделке до конца 2024 года, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы сейчас активно будем ускорять, по крайней мере, юридическую консолидацию акций Почта банка", - сказал он.

В капитале Почта банка у ВТБ и "Почты России" равные доли (по 50% минус 1 акция), еще две акции принадлежат председателю правления Почта банка Александру Пахомову.

"Будем файлить (направлять - ИФ) ходатайство в ФАС в сентябре, получать разрешение Центрального банка на консолидацию акций Почта-банка, принадлежащих "Почте России" и Пахомову в группу, соответственно, и саму сделку стараться рассчитать после получения этих разрешений до конца 2024 года. Соответственно, весь 2025 год тратить на интеграционные мероприятия", - отметил первый зампред ВТБ.

Присоединить Почта банк ВТБ планирует в январе 2026 года.

ВТБ рассчитывает на оценку Почта банка в рамках сделки в один капитал. "Наше намерение - добиться оценки Почта банка в размере одного капитала. Оценка пока не завершена", - пояснил Пьянов. Собственный капитал Почта банка на 1 сентября 2024 года составлял 71,9 млрд рублей против 69,6 млрд рублей на 1 января.

По его словам, планы по интеграции других банковских активов группы остаются в силе - в январе 2025 года банк "ФК Открытие" и Саровбизнесбанк будут присоединены к БМ-банку, в мае БМ-банк и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) будет присоединены к ВТБ.

Пьянов объяснил, почему ВТБ решил ускорить процесс выкупа долей Почта банка. "Интеграционные мероприятия, например, цессия определенных активов с Почта банка внутрь других участников группы или банка ВТБ легче осуществляется, когда есть один акционер, соответственно, это, наверное, основная причина. То есть, по сути, это подготовка к единоличному принятию решений по интеграционным мероприятиям, начиная с 2025 года", - сказал он.

"Второе. Вы знаете финансовое состояние "Почты России". Мы считаем, что при двузначных процентных ставках, при ожидании, что ключевая ставка может быть 20% или выше, чем раньше "Почта России" получит эту ликвидность, тем при таких высоких ставках из этих денежных средств можно сделать что-то хорошее быстрее, если расчеты произойдут внутри 2024 года", - заявил первый зампред ВТБ.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. Региональная сеть банка насчитывает 25 тысяч точек обслуживания в 83 регионах, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Активная клиентская база Почта банка насчитывает 8,6 млн человек.