ВТБ согласовал в правительстве сделку с Почта банком

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ВТБ согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в Почта банке, обещает не обидеть госкомпанию при оценке приобретаемых акций, заявил телеканалу "Россия 24" глава ВТБ Андрей Костин.

"Решение мы базово приняли и согласовали его с правительством. Оценивать будет оценщик, с одной стороны, справедливо, но мы не обидим "Почту". Мы понимаем, что "Почта" - это не только социально важный инструмент, (...) финансовое положение "Почты" улучшается, но не настолько, чтобы их "наказывать" как-то. Поэтому я думаю, что это будет выгодно и ВТБ с точки зрения стратегического развития, и "Почте" с точки зрения дальнейшего функционирования банка, и с финансовой точки зрения тоже", - сказал Костин.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. Региональная сеть банка насчитывает 25 тыс. точек обслуживания в 83 регионах РФ, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Активная клиентская база Почта банка насчитывает 8,6 млн человек. У ВТБ и "Почты России" равные доли в капитале Почта банка, еще две акции принадлежат действующему председателю правления Почта банка Александру Пахомову.

4 июля первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сказал "Интерфаксу", что кредитная организация обсуждает вопрос интеграции Почта банка в свою структуру на горизонте 2026 года.

"Почта банк в силу разных причин имеет неполную линейку продуктов, к примеру, там нет ипотеки и очень ограниченная клиентская база потока "Почты России". Мы четко понимаем, что правильное стратегическое развитие розничного бизнеса - это не генерация дублирующей команды, дублирующей продуктовой линейки, дублирующего IT-ландшафта, который нужно импортозамещать. Почта банк не в состоянии финансировать, например, такую программу лояльности, как ВТБ финансирует, не в состоянии иметь такой IT-бюджет под разные продукты и рекламу. Все эти элементы критичны для поступательного, прибыльного развития растущего розничного бизнеса. Поэтому мы серьезно внутри банка ВТБ обсуждаем вариант интеграции Почта банка в структуру ВТБ в какой-то момент времени, когда мы присоединим "Открытие", БМ-банк и РНКБ", - заявил он.

"Как будет выглядеть техника и какой тайминг - преждевременно говорить, там есть особенности юридического характера, нужно учитывать интересы "Почты России", в том числе инфраструктурный платеж. Он большой, несколько миллиардов рублей", - добавил Пьянов.

По словам топ-менеджера, есть разные сценарии возможной интеграции - по примеру "Открытия", когда происходит миграция клиентов на баланс ВТБ, или вариант присоединения, как планируется в отношении РНКБ.

"Это будет точно за горизонтом второго полугодия 2025 года. На мой взгляд, самое раннее технологическое окно на новогодние праздники между 2025 и 2026 годами", - сказал Пьянов.

"Мы действительно обсуждаем с нашим партнером - ВТБ - этот вопрос, прорабатываем дальнейшую стратегию по данному проекту", - подтвердили в тот же день в пресс-службе "Почты России".