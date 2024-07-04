ВТБ обсуждает интеграцию Почта банка в свою структуру на горизонте 2026 года

Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ВТБ обсуждает вопрос интеграции Почта банка в свою структуру, рассказал "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах финансового конгресса ЦБ.

"Почта банк в силу разных причин имеет неполную линейку продуктов, к примеру, там нет ипотеки и очень ограниченная клиентская база потока "Почты России". Мы четко понимаем, что правильное стратегическое развитие розничного бизнеса - это не генерация дублирующей команды, дублирующей продуктовой линейки, дублирующего IT-ландшафта, который нужно импортозамещать. Почта банк не в состоянии финансировать, например, такую программу лояльности, как ВТБ финансирует, не в состоянии иметь такой IT-бюджет под разные продукты и рекламу. Все эти элементы критичны для поступательного, прибыльного развития растущего розничного бизнеса. Поэтому мы серьезно внутри банка ВТБ обсуждаем вариант интеграции Почта банка в структуру ВТБ в какой-то момент времени, когда мы присоединим "Открытие", БМ-банк и РНКБ", - заявил он.

"Как будет выглядеть техника и какой тайминг - преждевременно говорить, там есть особенности юридического характера, нужно учитывать интересы "Почты России", в том числе, инфраструктурный платеж. Он большой, несколько миллиардов рублей", - добавил он.

По словам топ-менеджера, есть разные сценарии возможной интеграции - по примеру "Открытия", когда происходит миграция клиентов на баланс ВТБ, или вариант присоединения, как мы планируем в отношении РНКБ.

"Это будет точно за горизонтом второго полугодия 2025 года. На мой взгляд, самое раннее технологическое окно на новогодние праздники между 2025 и 2026 годами", - сказал Пьянов.

Почта банк был создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. Региональная сеть банка насчитывает 25 тысяч точек обслуживания в 83 регионах, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Активная клиентская база Почта банка насчитывает 8,6 млн человек.

ВТБ и "Почта России" при создании совместного банка договаривались, что контролировать его будет ВТБ, однако под угрозой расширения санкций в 2018 году ВТБ деконсолидировал Почта банк, продав две акции Дмитрию Руденко, на тот момент возглавлявшему кредитную организацию.

В сентябре 2021 года ВТБ вернул контроль над Почта банком, но после попадания под санкции в феврале 2022 года вновь продал две акции. Покупателем стал председатель правления Почта банка Александр Пахомов. В ноябре 2023 года Почта банк попал в санкционный список США.