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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Глава МИД Венгрии обсудил с главой "Газпрома" поставки газа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился в Петербурге с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, они обсудили поставки российского газа в Венгрию. О встрече Сийярто сообщил в соцсети.

По мнению главы МИД, сейчас нельзя гарантировать энергетическую безопасность Венгрии без газа из России.

"Сегодня в Европе требуется мужество сказать такое, но Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с Россией, которое является одной из составляющих безопасности страны", - написал Сийярто.

Он напомнил согражданам, что уже через месяц, 1 октября, наступит новый газовый год, а вместе с ним и отопительный сезон: "Наши обязанности понятны: обеспечить тепло в венгерских домах".

Венгрия получает природный газ из России по трубопроводу "Турецкий поток" в рамках долгосрочного контракта. Кроме того, с осени 2023 года к нему действует допсоглашение, позволяющее получать дополнительные объемы газа.

Венгрия Газпром Петер Сийярто МИД Петербург Турецкий поток Алексей Миллер
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