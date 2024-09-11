В Еврокомиссии заявили о продолжении поэтапного отказа от российского газа

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон считает, что Евросоюзу удалось "положить конец десятилетиям зависимости от российского ископаемого топлива". Она заявила это на пресс-конференции в Брюсселе после заседания ЕК по изучению доклада "О состоянии Энергетического союза за 2024 год".

"Раньше мы импортировали 150 млрд кубометров газа из России каждый год, а сейчас их меньше 50. Наша зависимость от России снизилась с 45% в 2021 году до 15% в прошлом году. В ожидании следующей зимы газовые хранилища ЕС достигли целевого показателя в 90% заполнения 19 августа, за несколько недель до законодательно установленного срока 1 ноября", - сообщила еврокомиссар.

"Мы по-прежнему полностью привержены завершению поэтапного отказа от российского газа, что можно сделать, не ставя под угрозу безопасность поставок энергоносителей для Европы. В качестве первого шага вместе с государствами-членами мы готовимся к прекращению соглашения о транзите (российского) газа через Украину", - сказала она.

По ее словам, эта работа ведется уже несколько месяцев.

"Мы начали подготовку к этому два года назад. ЕС готов жить без российского газа, поступающего по украинскому транзитному маршруту", - заявила Симсон.