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Bloomberg сообщил об интересе Lufthansa к покупке доли в латвийской airBaltic

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Германская Lufthansa рассматривает возможность покупки акций латвийской авиакомпании airBaltic до запланированного IPO последней, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Переговоры находятся на ранней стадии, и решение еще не принято.

Lufthansa, airBaltic и Министерство сообщения Латвии отказались прокомментировать эту информацию.

В группу Lufthansa уже входят несколько авиакомпаний других стран - Austrian Airlines, Swiss Airlines и Brussels Airlines. В июле Европейская комиссия разрешила Lufthansa приобрести 41% акций итальянской национальной авиакомпании ITA Airways.

Как сообщалось, airBaltic в ходе IPO планирует привлечь около 300 млн евро для финансирования бизнес-плана. По итогам IPO латвийское государство, ныне владеющее 97,97% акций перевозчика, должно сохранить в капитале не менее чем 25% плюс 1 акцию.

Сейчас со стратегическим инвестором airBaltic идут переговоры о продаже не контрольного, а миноритарного пакета перед первичным публичным размещением или в процессе самого IPO, а также о возможном совместном участии государства и инвестора в IPO.

airBaltic по итогам 2023 года получила аудированную чистую прибыль в размере 33,652 млн евро против 54,219 млн евро чистого убытка в 2022 году. Ее оборот возрос на 33,5% - до 667,982 млн евро.

В прошлом году компания перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году.

Lufthansa Swiss Airlines ITA Airways airBaltic Brussels Airlines Латвия
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