Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Сбербанк имеет запас капитала и готов к повышению антициклической надбавки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк выполняет норматив достаточности капитала с запасом, готов к повышению антициклической надбавки в 2025 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Согласно целям стратегии и дивидендной политике, Сбер стремится удерживать достаточность общего капитала по нормативу Н20.0 на высоком уровне - не ниже 13,3%, обеспечивая таким образом высокую надежность банка. Данный уровень значительно выше лимита Банка России с учетом всех трех надбавок к нормативам достаточности: буфера консервации, за системную значимость и антициклической - как на уровне 0,25%, так и 1%. Поэтому Сбер готов к установлению антициклической надбавки в 2025 году в установленном размере", - заявил банк.

Сбербанк пока не оценил влияние внедрения и дальнейшего повышения антициклической надбавки на темпы роста кредитования в целом по банковской системе. "Это зависит от конкретного банка, его аппетита к риску и стратегии по выплате дивидендов", - говорится в заявлении.

Банк России впервые установит ненулевую антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков. С 1 июля 2025 года она составит 0,25% от взвешенных по риску активов. В долгосрочной перспективе, по мнению ЦБ, значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов. График достижения этого уровня предполагается рассмотреть в 2025 году с учетом фазы кредитного цикла и того, насколько быстро банки будут восстанавливать надбавки к нормативам достаточности капитала.

Банк России Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России отметил увеличение числа квалифицированных инвесторов до 798 тысяч

ГК "Русагро" подало иск к Виталию Юсуфову о взыскании убытков

Микрофинансовые организации во II квартале увеличили объем выдачи займов на 20%

Индекс МосБиржи упал ниже 2650 пунктов, обновив минимум с июня 2023 года

Индекс МосБиржи упал ниже 2650 пунктов, обновив минимум с июня 2023 года

Силуанов ожидает роста ВВП России в 2024 г. на уровне 3,9%

Силуанов ожидает роста ВВП России в 2024 г. на уровне 3,9%

Intel задумалась о разделении бизнеса по разработке чипов и литейных операций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });