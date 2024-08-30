Сбербанк имеет запас капитала и готов к повышению антициклической надбавки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк выполняет норматив достаточности капитала с запасом, готов к повышению антициклической надбавки в 2025 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Согласно целям стратегии и дивидендной политике, Сбер стремится удерживать достаточность общего капитала по нормативу Н20.0 на высоком уровне - не ниже 13,3%, обеспечивая таким образом высокую надежность банка. Данный уровень значительно выше лимита Банка России с учетом всех трех надбавок к нормативам достаточности: буфера консервации, за системную значимость и антициклической - как на уровне 0,25%, так и 1%. Поэтому Сбер готов к установлению антициклической надбавки в 2025 году в установленном размере", - заявил банк.

Сбербанк пока не оценил влияние внедрения и дальнейшего повышения антициклической надбавки на темпы роста кредитования в целом по банковской системе. "Это зависит от конкретного банка, его аппетита к риску и стратегии по выплате дивидендов", - говорится в заявлении.

Банк России впервые установит ненулевую антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков. С 1 июля 2025 года она составит 0,25% от взвешенных по риску активов. В долгосрочной перспективе, по мнению ЦБ, значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов. График достижения этого уровня предполагается рассмотреть в 2025 году с учетом фазы кредитного цикла и того, насколько быстро банки будут восстанавливать надбавки к нормативам достаточности капитала.