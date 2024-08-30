МТС банк и Райффайзенбанк не ждут для себя последствий от введения антициклической надбавки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - МТС банк и Райффайзенбанк не ждут влияния на их деятельность введения антициклической надбавки.

"МТС банк соблюдает нормативы достаточности капитала с запасом, поэтому мы оцениваем, что установление антициклической надбавки на уровне 0,25% не окажет значительного влияния на бизнес-планы банка в 2025 году. В условиях высокой неопределённости на рынке и тех вызовов, которые сейчас наблюдаются в секторе розничного кредитования, оценивать перспективы дальнейшего повышения антициклической надбавки до 1% считаем преждевременно", - сообщил "Интерфаксу" вице-президент, руководитель блока "Финансы" МТС банка Дмитрий Серебренников.

"Райффайзенбанк выполняет все регуляторные нормативы с существенным запасом. Установление антициклической надбавки не окажет влияния на достаточность капитала банка. Мы придерживаемся консервативного подхода к рискам. Надежность - один из ключевых приоритетов нашей стратегии", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Райффайзенбанк из-за требований Европейского центрального банка к его материнской организации ранее ужесточил политику по выдаче кредитов и снизил процент одобрения заявок.

Ранее в этот день Сбербанк заявил, что выполняет норматив достаточности капитала с запасом и готов к повышению антициклической надбавки в 2025 году. Сбербанк пока не оценил влияние внедрения и дальнейшего повышения антициклической надбавки на темпы роста кредитования в целом по банковской системе. "Это зависит от конкретного банка, его аппетита к риску и стратегии по выплате дивидендов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Банк России впервые установит ненулевую антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков. С 1 июля 2025 года она составит 0,25% от взвешенных по риску активов. В долгосрочной перспективе, по мнению ЦБ, значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов. График достижения этого уровня предполагается рассмотреть в 2025 году с учетом фазы кредитного цикла и того, насколько быстро банки будут восстанавливать надбавки к нормативам достаточности капитала.