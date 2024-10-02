УК "Альфа-капитал" увеличила сумму требований по иску к Euroclear

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Управляющая компания "Альфа-капитал" уточнила сумму исковых требований к бельгийскому депозитарию Euroclear в связи с перерасчетом рыночной стоимости заблокированных бумаг.

Как сообщил представитель УК в ходе заседания в Арбитражном суде Москвы в среду, требования были пересчитаны по состоянию на 30 августа 2024 года. При этом новую сумму он не назвал.

"Увеличение требований связано с перерасчетом рыночной стоимости заблокированных Euroclear ценных бумаг на текущие даты в интересах клиентов "Альфа-капитала". Общая сумма иска по заблокированным ценным бумагам составляет 319 млрд рублей, по заблокированным доходам иск учитывает суммы в различных валютах", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УК.

Суд отложил рассмотрение иска о взыскании стоимости заблокированных бумаг до 20 ноября.

УК в феврале 2024 года обратилась в суд с требованием взыскать с европейского депозитария стоимость заблокированных ценных бумаг и неполученный по ним доход в размере 248,636 млрд рублей. В качестве третьих лиц к делу привлечены Национальный расчетный депозитарий (НРД), СПБ банк, Альфа-банк и АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Согласно материалам дела, в мае суд решил выделить в отдельное производство требование о взыскании стоимости бумаг, составляющих имущество клиентов "Альфа-капитала" по договорам доверительного управления, в размере 236,6 млрд рублей.

Иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear стал самым крупным, всего в российских судах сейчас их более 100.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в марте 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в июне 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Еврокомиссия в октябре 2022 года опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран - членов ЕС могли разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.

В сентябре 2023 года УК "Альфа-капитал" получила отказ Бельгии в разблокировке клиентских активов, которые заморожены в Euroclear.