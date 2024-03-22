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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

УК торгового центра в Екатеринбурге подала иск к Euroclear на $4,8 млн

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ООО "Управляющая компания Итс-групп" (управляющая компания крупнейшего в Екатеринбурге торгового центра "Гринвич") хочет взыскать с Euroclear Bank (Бельгия) более $4,8 млн, говорится в материалах судебной картотеки.

Иск подан 12 марта в Арбитражный суд Свердловской области, подробности не уточняются. В качестве третьего лица выступает АО "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."

Заседание по делу состоится 18 апреля.

По данным ЕГРЮЛ, совладельцы ООО "Управляющая компания Итс-групп" - Марк Заводовский и Матвей Погребинский. Им также принадлежит ряд строительных предприятий в Екатеринбурге.

Как сообщалось, взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала военной операции на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России, ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Счет исков к Euroclear в российских арбитражных судах за последнее время пошел уже на десятки.

Clearstream Бельгия НРД Екатеринбург Euroclear Гринвич ИТС-групп
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