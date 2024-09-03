РФ планирует вновь запустить приватизацию деприватизированного "Метафракс Кемикалс"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU -vПравительство РФ одобрило предложение о проведении закрытых торгов по отчуждению акций (97% уставного капитала) АО "Метафракс Кемикалс", которые в августе 2023 года перешли в собственность государства.

"Принять предложение Минфина России, согласованное с Минпромторгом России, ФАС России и Росимуществом, об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций АО "Метафракс Кемикалс", - говорится в распоряжении правительства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение принято "в целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, модернизации и технологического развития экономики".

Согласно документу, на закрытых по составу участников торгах, проводимых в форме электронного аукциона, планируется продать пакет из 284 млн 599 228 акций, что составляет 96,9% уставного капитала АО.

Участниками торгов могут быть российские компании, осуществляющие деятельность не менее трех лет. Также среди предъявляемых требований к участникам - уставный капитал не менее 100 млн рублей и численность работников (с учетом дочерних и зависимых обществ) - не менее 2 тыс. человек.

Согласно документу, у компании также должна быть лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а консолидированная выручка (с учетом дочерних и зависимых обществ) за последний год должна составлять как минимум 40 млрд рублей.

Будут также предъявлены и требования к менеджменту.

Так, гендиректор компании-покупателя должен иметь опыт работы не менее двух лет в аналогичной должности на стратегическом предприятии химической отрасли.

Кроме того, для приобретателя будут установлены инвестиционные условия.

В частности, условия договора купли-продажи будут предусматривать, что покупатель в течение трех лет с момента приобретения акций запустит производство муравьиной кислоты мощностью не менее 30 тыс. тонн в год и ее производных мощностью не менее 15 тыс. тонн в год. Новый собственник также должен запустить производство полифосфата мощностью не менее 5 тыс. тонн в год, малотоннажное производство смол и отвердителей (не менее 15 тыс. тонн в год), производство фенольных пропиточных смол для выпуска фенольной пленки.

Кроме того, владельцу предстоит реконструировать узел синтеза пентаэритрита для увеличения выпуска этого продукта до 27 тыс. тонн в год, формиата натрия - до 18 тыс. тонн в год.

Предусмотрены и другие обязательства.

Отмечается, что на время выполнения этих инвестиционных условий будет установлен временный запрет на перепродажу пакета акций.

Правительство поручило Росимуществу в течение трех месяцев принять решение об условиях отчуждения акций общества, установить их начальную цену в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика. При этом акции должны быть проданы в течение полугода.

Если аукцион не состоится, Минфин России и Росимущество должны представить правительству предложения об отмене продажи пакета акций или изменении условий отчуждения.

В августе 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением о признании незаконными итогов приватизации "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу РФ акций компании, принадлежащих "Метахолдингу" (95,9% уставного капитала), Тольяттихимбанку (0,7%) и "Метафракс Трейдингу" (0,3%). Позднее суд выделил в отдельное производство требования в отношении пакета Тольяттихимбанка, так как этот пакет был перепродан ООО "ЦЭО "Восток".

В результате судебных разбирательств суд полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры. Не согласившись с решением суда, "Метахолдинг" попытался оспорить его в апелляционном и кассационном порядках, однако сделать этого не удалось.