ВС не стал рассматривать жалобу на возврат в пользу РФ 96,9% акций "Метафракс Кемикалс"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ не будет рассматривать кассационную жалобу АО "Метахолдинг" по делу о возврате в пользу РФ 96,9% акций "Метафракс Кемикалс", сообщается в картотеке арбитражных дел.

В апреле "Метахолдинг" подал кассационную жалобу в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ, но 6 июня председатель второго судебного состава Владимир Попов вынес определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании.

В августе 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением о признании незаконными итогов приватизации "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу РФ акций компании, принадлежащих "Метахолдингу" (95,9% уставного капитала), Тольяттихимбанку (0,7%) и "Метафракс Трейдингу" (0,3%). Позднее суд выделил в отдельное производство требования в отношении пакета Тольяттихимбанка, так как этот пакет был перепродан ООО "ЦЭО "Восток".

В результате судебных разбирательств суд полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры. Не согласившись с решением суда, "Метахолдинг" попытался оспорить его в апелляционном и кассационном порядках, однако сделать этого не удалось.

"Метафракс групп" – один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным компании, химический дивизион группы включает, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

АО "Росхим" (ранее - АО "Русский водород") с 1 февраля 2024 года назначено управляющей организацией АО "Метафракс Кемикалс".

"Метафракс Кемикалс" по итогам 2023 года увеличило выручку по РСБУ на 7,2% по сравнению с 2022 годом - до 28,9 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась в 4,7 раза - до 2,3 млрд рублей.