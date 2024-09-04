РФ продает акции деприватизированного "Метафракс Кемикалс" за 14,7 млрд рублей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Росимущество объявило закрытые торги по продаже почти 97% акций АО "Метафракс Кемикалс" (Пермский край), перешедших в 2023 году в собственность государства.

Как сообщается в государственной информационной системе (ГИС) "Торги", закрытые по составу участников торги проводятся в форме электронного аукциона. В лот входят входят 284 599 228 обыкновенных акций АО "Метафракс Кемикалс" (96,9% уставного капитала) номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Начальная цена лота установлена на уровне 14,7 млрд рублей. Шаг аукциона - 737,1 млн рублей.

Размер задатка для участия в аукционе - 2,9 млрд рублей.

Заявки на участие принимаются с 4 по 30 сентября, состав участников будет подведен 7 октября, а итоги аукциона - 9 октября.

Участниками торгов могут быть российские компании, осуществляющие деятельность не менее 3 лет. Также среди предъявляемых требований к участникам - уставный капитал не менее 100 млн рублей и численность работников (с учетом дочерних и зависимых обществ) не менее 2 тыс. человек.

Согласно документу, компания обязана иметь лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а консолидированная выручка (с учетом дочерних и зависимых обществ) за последний год должна составлять как минимум 40 млрд рублей.

Кроме того, предъявляются требования к менеджменту. Так, гендиректор компании-покупателя должен иметь опыт работы не менее двух лет в аналогичной должности на стратегическом предприятии химической отрасли.

Для будущего собственника установлены инвестиционные условия. В частности, договор купли-продажи предусматривает, что покупатель в течение трех лет с момента приобретения акций должен запустить производство муравьиной кислоты мощностью не менее 30 тыс. тонн в год и ее производных мощностью не менее 15 тыс. тонн в год. Новый собственник также должен ввести в строй производство полифосфата мощностью не менее 5 тыс. тонн в год, малотоннажное производство смол и отвердителей (не менее 15 тыс. тонн в год), производство фенольных пропиточных смол для выпуска фенольной пленки.

Кроме того, владельцу предстоит реконструировать узел синтеза пентаэритрита для увеличения выпуска этого продукта с 23 тыс. до 27 тыс. тонн в год, формиата натрия - с 11,5 тыс. до 18 тыс. тонн в год.

Предусмотрены и другие обязательства. Отмечается, что на время выполнения этих инвестиционных условий будет установлен временный запрет на перепродажу пакета акций.

Покупатель должен также обеспечить среднесписочную численность работников предприятия на уровне не менее 2,4 тыс. человек.

Как сообщалось, на днях правительство РФ одобрило предложение Минфина, согласованное с Минпромторгом, ФАС и Росимуществом, об отчуждении акций предприятия. Решение о продаже акций принято "в целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, модернизации и технологического развития экономики", говорилось в распоряжении кабмина.

В связи с этим правительство поручило Росимуществу в течение трех месяцев принять решение об условиях отчуждения акций общества, установить их начальную цену в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика. При этом акции должны быть проданы в течение полугода.

Если аукцион не состоится, Минфин и Росимущество должны представить правительству предложения об отмене продажи пакета акций или изменении условий отчуждения.

В августе 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением о признании незаконными итогов приватизации "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу РФ акций компании, принадлежащих "Метахолдингу" (95,9% уставного капитала), Тольяттихимбанку (0,7%) и "Метафракс Трейдингу" (0,3%). Позднее суд выделил в отдельное производство требования в отношении пакета Тольяттихимбанка, так как этот пакет был перепродан ООО "ЦЭО "Восток".

В результате судебных разбирательств суд полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры. Не согласившись с решением суда, "Метахолдинг" попытался оспорить его в апелляционном и кассационном порядках, однако сделать этого не удалось.

"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным компании, химический дивизион группы включает, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

АО "Росхим" (ранее - АО "Русский водород") с 1 февраля 2024 года назначено управляющей организацией АО "Метафракс Кемикалс".

"Метафракс Кемикалс" по итогам 2023 года увеличило выручку по РСБУ на 7,2% по сравнению с показателем 2022 года - до 28,9 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась в 4,7 раза - до 2,3 млрд рублей.