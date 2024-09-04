Что произошло за день: среда, 4 сентября

Падение курса рубля, обвинение в отношении бывшего замминистра обороны, рекордные продажи на российском авторынке

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак армии Украины на курском направлении и об ударах по шести бригадам ВСУ в районе 16 населенных пунктов Курской области.

- Рубль по итогам торгов в среду упал почти на 5%: курс юаня в 19:00 по Москве составил 12,69 руб., что на 57,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань рос до 12,9 впервые с 19 апреля.

- Минфин РФ с 6 сентября планирует в семь раз увеличить объем покупки иностранной валюты/золота.

- Бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он вместе с замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ, директором парка "Патриот" и другими людьми похитил из бюджета 30 млн рублей.

- Авторынок РФ показал рекордный объем продаж для августа за 10 лет. Легковых и легких коммерческих автомобилей было продано на 34% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса.

- Праздничных фейерверков в Москве на День города не планируется.

- Франция займет место РФ на хоккейном турнире Олимпийских игр 2026 года в случае недопуска россиян.