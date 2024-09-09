Торги по месторождению Ак-Суг, лицензию на которое отозвали у "Интергео", пройдут 2 декабря

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Аукцион на право пользования недрами Ак-Сугского медно-порфирового месторождения в Туве назначен на 2 декабря, сообщается в материалах портала torgi.gov.ru.

Стартовый размер разового платежа - 3,47 млрд рублей.

Запасы Ак-Сугского месторождения учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2023 года в количестве: 3 млн 121,2 тыс. тонн меди по категориям А+В+С1, по категории С2 - 512,1 тыс. тонн, забалансовые запасы меди по категории С2 - 1 млн 721,8 тыс. тонн. Балансовые запасы молибдена по категории А+В+С1 составляют 70,699 тыс. тонн, по категории С2 - 7,195 тыс. тонн, забалансовые запасы по категории С1 - 9 тыс. 632,9 тонн, по категории С2 - 18 тыс. 516,1 тонн.

Балансовые запасы золота по категории С2 - 83,013 тыс. кг, забалансовые запасы по категории С2 - 40,736 тыс. кг. Балансовые запасы серебра по категории С2 составляют 288,5 тонны, забалансовые запасы по категории С2 - 118,2 тонны; балансовые запасы рения по категории С2 - 83,3 тонны, забалансовые запасы по категории С2 - 33,4 тонны.

Лицензия на пользование участком недр предоставляется на 20 лет, заявки на участие в торгах принимаются с 10 сентября по 15 ноября.

"Заявки на участие в аукционе вправе подавать юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, отвечающие требованиям, установленным законодательством РФ о недрах к пользователям недр на участках недр федерального значения, доля участия Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в уставном капитале которых составляет не менее 50%", - говорится в аукционной документации.

Роснедра отозвали лицензию у Голевской ГРК (входит в "Интергео") на разведку и добычу меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Суге в мае 2024 года. По мнению ведомства, "Голевская ГРК" не начала в предусмотренный срок строительство инфраструктуры по добыче полезных ископаемых. Срыв сроков является нарушением лицензии.

"Голевская ГРК" опротестовывала это решение в Арбитражном суде Москвы и одновременно подавала ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления оспариваемого решения. Оба заявления суд отклонил.

Ранее "Голевская ГРК" сообщала о намерении до конца 2024 года инвестировать 20 млрд рублей в Ак-Сугское месторождение в случае позитивного исхода судебных разбирательств с Роснедрами по поводу лицензии. "Инвестиции в проект на 30 апреля 2024 года составили более 33 млрд рублей. Общий объем инвестиций планируется в размере более 230 млрд рублей, включая 20 млрд рублей в 2024 году, предусматривающие ввод месторождения в эксплуатацию в июле текущего года", - сообщали "Интерфаксу" в "Интергео".

В 2020 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства ГОКа на Ак-Суге. В 2021 году "Голевская ГРК" приступила к строительству предприятия. В состав основных объектов горнодобывающего комплекса включены карьер, отвалы вскрышных пород, обогатительная фабрика, состоящая из девяти связанных между собой площадок, хвостохранилище, очистные сооружения.

Как сообщал сайт "Интергео", ввод месторождения в эксплуатацию (начало добычи руды) был намечен на 2024 год. ГОК должен начать выпускать продукцию в 2026 году.

Медно-порфировое месторождение для открытой добычи Ак-Суг было приоритетным проектом "Интергео". Планируемая мощность ГОКа по добыче и переработке руды - 24 млн тонн в год, по производству медно-молибденового концентрата - около 500 тысяч тонн.