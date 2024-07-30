Суд подтвердил отзыв лицензии на Ак-Суг у структуры "Интергео"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал Голевской горнорудной компании (входит в "Интергео") в признании недействительным решения Роснедр о досрочном прекращении права пользования недрами на Ак-Сугском медно-порфировом месторождение в Туве, говорится в картотеке суда.

Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Роснедра отозвали лицензию у Голевской ГРК на разведку и добычу меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Суге в мае. По мнению ведомства, компания нарушила условия лицензии, не начав в срок строить инфраструктуру для добычи полезных ископаемых.

Голевская ГРК опротестовала это решение в Арбитражном суде Москвы и одновременно подала ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления оспариваемого решения. Однако 11 июня суд отказал компании в удовлетворении этого заявления, а на прошлой неделе верность позиции первой инстанции подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд.

Ранее Голевская ГРК сообщала о намерении до конца 2024 года инвестировать 20 млрд рублей в Ак-Сугское месторождение в случае позитивного исхода судебных разбирательств с Роснедрами по поводу лицензии на это месторождение.

"Инвестиции в проект на 30 апреля 2024 года составили более 33 млрд рублей. Общий объем инвестиций планируется в размере более 230 млрд рублей, включая 20 млрд рублей в 2024 году, предусматривающие ввод месторождения в эксплуатацию в июле текущего года", - сообщали ранее "Интерфаксу" в "Интергео".

В 2020 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства ГОКа на Ак-Суге. В 2021 году Голевская ГРК приступила к строительству предприятия. В состав основных объектов горнодобывающего комплекса включены карьер, отвалы вскрышных пород, обогатительная фабрика, состоящая из девяти связанных между собой площадок, хвостохранилище, очистные сооружения.

Согласно сайту "Интергео", ввод месторождения в эксплуатацию (начало добычи руды) намечен на 2024 год. ГОК должен начать выпускать продукцию в 2026 году.

Медно-порфировое месторождение для открытой добычи Ак-Суг является приоритетным проектом "Интергео". Планируемая мощность ГОКа по добыче и переработке руды - 24 млн тонн в год, по производству медно-молибденового концентрата - около 500 тысяч тонн.