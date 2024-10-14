Суд по заявлению "Интергео" приостановил аукцион по Ак-Сугскому месторождению

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края по заявлению УК "Интергео" приостановил проведение аукциона на право пользования недрами Ак-Сугского медно-порфирового месторождения в Туве, говорится в решении суда.

Решение принято как обеспечительная мера, которой добивался истец, до вступления в силу решения о законности отзыва лицензии на Ак-Суг у "Голевской ГРК" (входит в "Интергео"). По решению суда Департаменту по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (находится в Красноярске - ИФ) запрещено проводить аукционы по месторождению, выдавать лицензии.

Как сказано в картотеке суда, "Голевская ГРК" подала в Девятый арбитражный апелляционный суд очередное заявление, в котором оспаривает решение Московского арбитражного суда. Суд в июле отказал компании в признании незаконным решения Роснедр, которые в мае 2024 года отозвали у ГРК лицензию на Ак-Суг. Очередное заседание суда апелляционной инстанции по заявлению "Голевской ГРК" назначено на 5 ноября.

Роснедра отозвали лицензию у "Голевской ГРК" на разведку и добычу меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Суге. По информации ведомства, ГРК не начала в предусмотренный срок строительство инфраструктуры по добыче полезных ископаемых. Срыв сроков является нарушением лицензии.

"Голевская ГРК" опротестовывала это решение в Арбитражном суде Москвы и одновременно подавала ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления оспариваемого решения. Однако оба заявления суд отклонил.

В начале сентября Роснедра назначили на 2 декабря аукцион на право пользования недрами Ак-Суга. Стартовый размер разового платежа установлен на уровне 3,47 млрд рублей.

Ранее "Голевская ГРК" сообщала о намерении до конца 2024 года инвестировать 20 млрд рублей в Ак-Сугское месторождение в случае позитивного исхода судебных разбирательств с Роснедрами по поводу лицензии.

"Инвестиции в проект на 30 апреля 2024 года составили более 33 млрд рублей. Общий объем инвестиций планируется в размере более 230 млрд рублей, включая 20 млрд рублей в 2024 году, предусматривающие ввод месторождения в эксплуатацию в июле текущего (2024-го - ИФ) года", - сообщали "Интерфаксу" в "Интергео".