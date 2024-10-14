Поиск

Суд по заявлению "Интергео" приостановил аукцион по Ак-Сугскому месторождению

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края по заявлению УК "Интергео" приостановил проведение аукциона на право пользования недрами Ак-Сугского медно-порфирового месторождения в Туве, говорится в решении суда.

Решение принято как обеспечительная мера, которой добивался истец, до вступления в силу решения о законности отзыва лицензии на Ак-Суг у "Голевской ГРК" (входит в "Интергео"). По решению суда Департаменту по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (находится в Красноярске - ИФ) запрещено проводить аукционы по месторождению, выдавать лицензии.

Как сказано в картотеке суда, "Голевская ГРК" подала в Девятый арбитражный апелляционный суд очередное заявление, в котором оспаривает решение Московского арбитражного суда. Суд в июле отказал компании в признании незаконным решения Роснедр, которые в мае 2024 года отозвали у ГРК лицензию на Ак-Суг. Очередное заседание суда апелляционной инстанции по заявлению "Голевской ГРК" назначено на 5 ноября.

Роснедра отозвали лицензию у "Голевской ГРК" на разведку и добычу меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Суге. По информации ведомства, ГРК не начала в предусмотренный срок строительство инфраструктуры по добыче полезных ископаемых. Срыв сроков является нарушением лицензии.

"Голевская ГРК" опротестовывала это решение в Арбитражном суде Москвы и одновременно подавала ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления оспариваемого решения. Однако оба заявления суд отклонил.

В начале сентября Роснедра назначили на 2 декабря аукцион на право пользования недрами Ак-Суга. Стартовый размер разового платежа установлен на уровне 3,47 млрд рублей.

Ранее "Голевская ГРК" сообщала о намерении до конца 2024 года инвестировать 20 млрд рублей в Ак-Сугское месторождение в случае позитивного исхода судебных разбирательств с Роснедрами по поводу лицензии.

"Инвестиции в проект на 30 апреля 2024 года составили более 33 млрд рублей. Общий объем инвестиций планируется в размере более 230 млрд рублей, включая 20 млрд рублей в 2024 году, предусматривающие ввод месторождения в эксплуатацию в июле текущего (2024-го - ИФ) года", - сообщали "Интерфаксу" в "Интергео".

Роснедра Тува Департамент по недропользование Ак-Суг Интергео Голевская ГРК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука подала к нему иск на 37,1 млрд рублей

Военная операция на Украине

Семь дронов сбили за вечер над Белгородской областью, есть погибший

Что произошло за день: воскресенье, 13 октября

В Ленобласти на съемках фильма "Василий Теркин" пострадали 23 человека

В Ленобласти на съемках фильма "Василий Теркин" пострадали 23 человека

Дело о покушении на убийство возбуждено после взрыва газа в доме в Уфе

Песков заявил, что со стороны Берлина не было предложений о переговорах Шольца с Путиным

Два человека пострадали в результате взрыва газа и пожара в пятиэтажке в Уфе

Перекрытие обрушилось в психдиспансере на Кубани, погибла медработник

ТОФ объявил повышенную штормовую готовность из-за приближающегося тайфуна

ТОФ объявил повышенную штормовую готовность из-за приближающегося тайфуна

В Белгородской, Курской и Брянской областях уничтожено 13 дронов ВСУ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });