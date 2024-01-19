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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Кипрская холдинговая компания "Интергео" редомицилировалась на остров Русский

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Холдинговая компания УК "Интергео" Intergeo MMC Ltd редомицилировалась в САР на острове Русский, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Уставный капитал МКООО "Интергео ММСИ Лтд" составляет 10,248 млрд рублей.

"Интергео ММСИ Лтд" контролирует УК "Интергео", которая была создана "Онэксимом" в 2007-2008 годах для управления геологоразведочными лицензиями на ряд перспективных площадей, которые группа Михаила Прохорова получила в рамках раздела активов с "Интерросом" Владимира Потанина.

РФПИ вместе с партнерами (Российско-китайский инвестфонд и один из ближневосточных суверенных фондов) в 2019 году объявил о приобретении 9,5% в "Интергео", ускорении реализации проектов этой компании и привлечении кредитов.

"Интергео" готовит к разработке медно-порфировое месторождение Ак-Суг, расположенное в Туве (установленные ресурсы более 4,9 млн тонн меди) и крупное никель-сульфидное месторождение Кингаш, также расположенное в южной части Сибири. ГОК на Ак-Суге мощностью 24 млн тонн руды в год планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, выпуск медно-молибденового концентрата начнется в 2026 года. Средний годовой объем производства может составить 500 тыс. тонн концентрата. На месторождениях Кингашской группы планируется производить более 600 тыс. тонн медно-никелевого концентрата с 2028 года.

"Интергео" принадлежат по 100% ООО "Голевская ГРК", ООО "Кингашская ГРК" и ООО "Тывамедь".

Intergeo MMC Ltd Интергео Интергео ММСИ Лтд
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