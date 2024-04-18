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Oracle за десять лет вложит более $8 млрд в "облако" и ИИ в Японии

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения, сообщила, что в ближайшие десять лет планирует вложить более $8 млрд в Японию.

Инвестиции будут направлены на удовлетворение растущего спроса на облачную и ИИ-инфраструктуру.

Они позволят Oracle расширить присутствие в стране. Кроме того, компания наймет японский персонал и значительно расширит операции в сфере решений, необходимых для соблюдения требований цифрового суверенитета.

Oracle Япония США
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