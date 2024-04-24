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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Oracle перенесет штаб-квартиру из Техаса в Теннесси

Новое здание спроектирует Норман Фостер

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, намерена перенести свою штаб-квартиру из Остина (Техас) в Нэшвилл (Теннесси), сказал основатель и гендиректор компании Ларри Эллисон.

"Нэшвилл - замечательное место для жизни, - сказал Эллисон на мероприятии в этом городе. - Это прекрасное место, чтобы растить детей. Здесь уникальная и яркая культура. Мы опросили многих сотрудников, и Нэшвилл подходит по всем пунктам".

Другая причина для переноса штаб-квартиры - активное наращивание присутствия компании в секторе здравоохранения, отмечает издание Barron's. Oracle в 2022 году закрыла сделку по покупке Cerner, специализирующейся на электронных медицинских картах, за $28,3 млрд.

"Нэшвилл - центр важнейшей для нас отрасли, а именно здравоохранения", - сказал Эллисон.

Новую штаб-квартиру компании спроектирует известный архитектор Норман Фостер, который разработал дизайн штаб-квартиры Apple в Купертино. Фостер - автор проекта небоскреба-"огурца" в центре Лондона, нового стадиона "Уэмбли", а также плана масштабной перепланировки здания Рейхстага в Берлине.

Oracle Ларри Эллисон Техас Теннесси Нэшвилл Норман Фостер
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