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"Дочка" МТС вложит в развитие ИИ-облака более 1 млрд рублей до конца 2025 года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - МТС Web Services (MWS, входит в группу "МТС") запустила новое направление - облако для обучения искусственного интеллекта (ИИ-облако) и инвестирует в него более 1 млрд рублей до конца 2025 года. Об этом компания объявила на форуме Kazan Digital Week.

ИИ-облако будет включать в себя инфраструктуру и ряд сервисов, которые позволят компаниям ускорить и упростить внедрение искусственного интеллекта, уточняется в сообщении.

В основе ИИ-облака будет находиться инфраструктура с графическими ускорителями (GPU, необходимы для ускорения процессов обучения и работы искусственного интеллекта). На основе GPU пользователи смогут самостоятельно развернуть необходимое для работы с ИИ программное обеспечение, либо использовать "из коробки" уже готовые решения, доступные в ИИ-облаке.

АО "МТС Веб Сервисы" (МТС Web Services) учреждено в августе 2021 года, в него выделили фиксированные сети, ЦОДы и облачное направление МТС.

МТС МТС Веб Сервисы
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