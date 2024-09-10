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Минфин 11 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26248 и 29025

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский Минфин 11 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26248 и ОФЗ-ПК серии 29025 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщило ведомство.

Облигации серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 4 декабря 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 68,13 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

Облигации серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года имеют 55 квартальных купонных периодов и первый купонный период - 56 дней, дата выплаты 5-го купонного дохода - 27 ноября 2024 года. Расчет процентных ставок 1-56-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).

Минфин ОФЗ
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