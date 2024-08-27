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Минфин 28 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 29025

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов 28 августа проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПК серии 29025 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщило ведомство.

Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 27 ноября 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 65,78 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

Облигации серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года имеют 55 квартальных купонных периодов и первый купонный период - 56 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 28 августа 2024 года. Расчет процентных ставок 1-56-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).

Минфин ОФЗ
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