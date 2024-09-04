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Аукцион по размещению ОФЗ 26245 признан несостоявшимся

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 4 сентября признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 147 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 9 октября 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 48,33 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

ОФЗ Минфин РФ
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