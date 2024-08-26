Инвестор-активист Elliott призвал к смене руководства Southwest Airlines

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Инвестор-активист Elliott Investment Management направил акционерам Southwest Airlines Co. открытое обращение, в котором вновь призвал к смене руководства авиакомпании.

Ранее в этом месяце Elliott заявила, что планирует выдвинуть 10 собственных кандидатов в совет директоров Southwest, в которой ей принадлежит 8% акций, или около 11% с учетом деривативов. Всего в совете директоров авиакомпании 15 мест.

Elliott стала одним из крупнейших акционеров Southwest в июне этого года и с тех пор призывает к пересмотру стратегии авиакомпании, критически высказываясь в отношении ее главного исполнительного директора Боба Джордана и председателя совета директоров Гэри Келли.

В открытом письме, обнародованном 26 августа, Elliott отмечает, что руководство компании придерживается устаревших деловых практик. Инвестор считает необходимым заменить руководство Southwest и обновить состав совета директоров, чтобы остановить снижение стоимости акций компании.

"Поскольку Джордан и Келли остаются неприкосновенными, и они сохраняют полномочия для принятия всех важных решений в компании без надлежащего надзора со стороны совета директоров, который годами не мог призвать их к ответственности, было бы предпочтительнее дать акционеров возможность напрямую высказать мнение о том, кто должен возглавлять Southwest", - говорится в письме.

Elliott также выражает надежду, что совет директоров готов "отставить в сторону личные интересы" Джордана и Келли в пользу интересов компании.

Инвестор планирует встретиться с представителями Southwest 9 сентября, говорится в письме.