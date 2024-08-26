Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 19:40

Инвестор-активист Elliott призвал к смене руководства Southwest Airlines

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Инвестор-активист Elliott Investment Management направил акционерам Southwest Airlines Co. открытое обращение, в котором вновь призвал к смене руководства авиакомпании.

Ранее в этом месяце Elliott заявила, что планирует выдвинуть 10 собственных кандидатов в совет директоров Southwest, в которой ей принадлежит 8% акций, или около 11% с учетом деривативов. Всего в совете директоров авиакомпании 15 мест.

Elliott стала одним из крупнейших акционеров Southwest в июне этого года и с тех пор призывает к пересмотру стратегии авиакомпании, критически высказываясь в отношении ее главного исполнительного директора Боба Джордана и председателя совета директоров Гэри Келли.

В открытом письме, обнародованном 26 августа, Elliott отмечает, что руководство компании придерживается устаревших деловых практик. Инвестор считает необходимым заменить руководство Southwest и обновить состав совета директоров, чтобы остановить снижение стоимости акций компании.

"Поскольку Джордан и Келли остаются неприкосновенными, и они сохраняют полномочия для принятия всех важных решений в компании без надлежащего надзора со стороны совета директоров, который годами не мог призвать их к ответственности, было бы предпочтительнее дать акционеров возможность напрямую высказать мнение о том, кто должен возглавлять Southwest", - говорится в письме.

Elliott также выражает надежду, что совет директоров готов "отставить в сторону личные интересы" Джордана и Келли в пользу интересов компании.

Инвестор планирует встретиться с представителями Southwest 9 сентября, говорится в письме.

Southwest Airlines Elliott Гэри Келли Боб Джордан США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром нефть" готовится к выплате дивидендов за полугодие

"Газпром нефть" готовится к выплате дивидендов за полугодие

Минтранс подготовил правила расчета собираемых с авиакомпаний средств на ремонт аэродромов

Минтранс подготовил правила расчета собираемых с авиакомпаний средств на ремонт аэродромов

Банки Грузии объяснили прекращение переводов из РФ по "Золотой короне" техпроблемами

Apple представит новые iPhone 10 сентября, запустит их в продажу 20 сентября

На Омском НПЗ заявили, что пожар не повлияет на производственную программу

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников

Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО во II квартале выросла на 61%

Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО во II квартале выросла на 61%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });