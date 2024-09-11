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Manchester United увеличил квартальный чистый убыток в 13 раз

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Manchester United, владелец футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", увеличил чистый убыток в четвертом квартале 2024 финансового года почти в 13 раз и сократил выручку на 15%.

В апреле-июне чистый убыток компании составил 36,3 млн фунтов ($47,5 млн) против 2,9 млн фунтов годом ранее.

Скорректированная EBITDA рухнула на 55,4% - до 19,3 млн фунтов с 43,2 млн фунтов.

Выручка снизилась до 142,2 млн фунтов против 167,3 млн фунтов годом ранее.

Доход "МЮ" от продажи прав на показ матчей упал на 40,5% (до 38,4 млн фунтов), от продажи билетов - на 7,9% (до 29,6 млн фунтов). Тем временем выручка от коммерческой деятельности повысилась на 5,6% (до 71,2 млн фунтов).

Операционные расходы выросли до 181,4 млн фунтов со 173,2 млн фунтов.

В 2024 фингоду Manchester United получил рекордную выручку в размере 661,8 млн фунтов против 648,4 млн фунтов годом ранее. Скорректированная EBITDA понизилась до 147,7 млн фунтов со 154,9 млн фунтов. Чистый убыток вырос до 113,2 млн фунтов с 28,7 млн фунтов.

В текущем финансовом году компания ожидает выручку в размере 650-670 млн фунтов и скорректированную EBITDA в диапазоне 145-160 млн фунтов.

Манчестер Юнайтед Manchester United Великобритания
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