Росстат отметил снижение цен на продовольствие в августе на 0,1% к июлю

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В России в августе цены на продукты питания по сравнению с июлем снизились на 0,1%, сообщил Росстат.

В июле по сравнению с июнем был отмечен рост цен на 0,3%.

С начала года продукты подорожали на 4%, в годовом выражении - на 10,2%.

Эти показатели не учитывают данные по алкогольной продукции.

Росстат также сообщил, что цены на сливочное масло в месячном выражении поднялись на 2,9%, икру лососевых рыб - на 2,3%, оливковое масло, питьевое молоко - на 1,7%, ржаной хлеб - на 1,6%, муку - на 1,4%, свинину и кисломолочные продукты - на 1,2%, натуральный растворимый кофе - на 1,1%. Рост цен на говядину, мясной фарш, мясо индейки, кулинарные изделия из птицы, колбасы, черный чай, соль, минеральную и питьевую воду и некоторые другие продукты составил от 0,4% до 1%.

В то же время цены на яйца снизились на 1,8%, мясо кур и овсяную и перловую крупы - на 0,5%, манную крупу и сахар - на 0,4%, куриные окорочка, черный чай пакетированный, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,2%, сухие завтраки, соленое филе сельди - на 0,1%.

Плодоовощная продукция подешевела на 4%. В частности, цены на виноград снизились на 17,9%, свеклу - на 13,5%, морковь - на 12,3%, картофель - на 9,2%, бананы - на 6,6%, помидоры - на 6%), лук - на 3,9%, яблоки - на 3%), груши - на 2%, чеснок - на 1%.

В то же время цены на апельсины выросли на 10,7%, капусту - на 2,5%, замороженные ягоды, зелень и лимоны - на 1,2%, огурцы - на 10%, свежие грибы - на 0,5%, сухофрукты - на 0,4%.

Цены на алкогольные напитки в августе по сравнению с июлем повысились на 0,4%, с начала года - на 5,6%, в годовом выражении - на 6,1%.